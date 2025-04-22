السوداني: نعمل وفق رؤية تقدم مصلحة العراق العليا أولاً بعيداً عن الانفعالات

شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، على العمل وفق رؤية "تقدم مصلحة العراق العليا أولاً، بعيداً عن الانفعالات".

جاء ذلك في كلمة القاها خلال حضوره تمرین (أور 2) الذي أقيم في قاعدة بلد الجوية (قاعدة العميد علي فليح)، بمناسبة الذكرى الـ94 لتأسيس القوة الجوية العراقية، بحضور وزير الدفاع، والقادة العسكريين، والقادة من القوات الجوية الصديقة المشاركة.

وقال السوداني في كلمته، "أولت حكومتنا في برنامجها الحكومي اهتماماً بجميع صنوف قواتنا المسلحة، وعلى رأسها القوة الجوية"، مردفا بالقول "حرصنا على بناء وتطوير القوة الجوية وفق أسس حديثة وخطط علمية، تضاهي ما يتلقاه الطيارون في الدول المتقدمة".

وأضاف أن "ملف تسليح الجيش من ضمن منهج عملنا، وذهبنا باتجاه تنويع مصادر تسليح قواتنا الجوية"، مستطرداً "يحلق طيارونا اليوم بطائرات لا تمتلكها الكثير من الجيوش في العالم، ويدرسون بأرفع الأكاديميات العسكرية العالمية".

وتابع السوداني، قائلا "نعمل وفق رؤية تقدم مصلحة العراق العليا أولاً بعيداً عن الانفعالات او المواقف العاطفية الجانحة"، مشددا على أنه "عاهدنا أنفسنا أن نظل اوفياء لمبدأ مصلحة العراق اولاً مهما ارتفعت الكلفة وكانت التضحيات".