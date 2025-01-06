السوداني: نظامنا لا يسمح بالانفراد بالسلطة والجيش لم يعد أداة بيد الحاكم

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، أن النظام الديمقراطي لا يسمح بالانفراد بالسلطة، كما أن الجيش العراقي لم يعد أداة بيد الحاكم، مشيراً إلى أن الجيش اليوم أكثر استعداداً وأفضل تجهيزاً لمواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال رعاية السوداني الحفل المركزي الذي أقامته وزارة الدفاع في العاصمة بغداد تحت شعار (يد للسلام والأمان ويد للبناء والعمران)، بمناسبة الذكرى 104 لتأسيس الجيش العراقي.

وأطلق السوداني بهذه المناسبة بحسب بيان للمكتب الإعلامي للأخير، ورد لوكالة شفق نيوز، الأعمال التنفيذية في مشروع مدينة (6 كانون) السكنية التي ستشيد في معسكر التاجي، الخاصة بمنتسبي وزارة الدفاع، كما افتتح عدداً من مشاريع البنى التحتية للوزارة، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أصدر قراراً وجه من خلاله بتخصيص قطع أراض لتوزيعها على ابناء وزارة الدفاع في باقي المحافظات، مؤكداً أن "كل ما يتم تقديمه للجيش هو استحقاق وليس منة أو تفضلاً من أحد".

وأوصى السوداني، وفق البيان، "القيادات العسكرية بمواصلة الاستعداد من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار في عموم العراق".

وأضاف، أن "مع سقوط النظام الدكتاتوري لم يعد الجيش أداة بيد الحاكم يتسلط بها على رقاب الناس، وهذا أحد مكتسبات نظامنا الديمقراطي الذي لا يسمح بالانفراد بالسلطة أو خوض المغامرات التي تتسبب بخراب البلد".

وتابع، "حين ضرب الإرهاب العراق، كان الخيار الأول والأمثل هو إعادة بناء جيشنا، وجمع كل عناصره الوطنية المهنية، وإسناد وجود الدولة العراقية ومؤسساتها، وتوسعت وحدات وتشكيلات هذا الكيان الوطني الدستوري، لتصبح بحجم التحديات، ومتطلبات المرحلة، والخطر الذي يهدد الوطن".

وأكد، أن "الحكومة حرصت منذ تشكيلها على تقديم الدعم والإسناد للجيش، ووضعت ضمن برنامجها مهمة تطوير قدراته وتجهيزه بمتطلبات التمكين، وعملنا على تنويع مصادر السلاح والتجهيز بأحدث الأسلحة وأكثرها تقدماً، ليصبح الجيش في أتم الجهوزية والاستعداد".

وأردف السوداني "أجرينا مفاوضات مع دول التحالف الدولي الصديقة التي ساعدتنا في الحرب على داعش، لننتقل معها إلى علاقة ثنائية ترعى المصالح المشتركة، وتأخذ بعين الاهتمام السيادة الكاملة لبلدنا".