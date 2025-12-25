السوداني: نسبة العجز المالي أثرت على مجمل قطاعات الدولة والمعالجات تحتاج لوقت وصبر

شفق نيوز - صلاح الدين

صرّح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، أن نسبة العجز المالي المتحقق لدى الحكومة الاتحادية بات يؤثر على مجمل قطاعات الدولة العراقية، مؤكدا وجود حلول لتجاوز هذه المرحلة غير انها تحتاج الى "وقت وصبر وتفهم".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاحه ، عبر دائرة تلفزيونية، مشروع ماء "الشهيد فوزي فخري البلداوي" في قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين.

وقال السوداني في كلمته "تواجهنا تحديات وفي مقدمتها التحدي المالي نأمل ألا نضطر بالوصول الى مرحلة الإيقاف والتأخير في وتيرة تنفيذ المشاريع، ولكن نحتاج الى ادارة مالية رشيدة نوجهها صوب المشاريع المهمة و ضمن أولوياتنا وايضا حسب نسب التنفيذ".

وأضاف أن "كل الشركات والمقاولين في القطاع الخاص هم محط دعم واسناد من قبلنا"، مستدركا القول "لكن أيضا عليهم أن يتكيفوا مع هذه الظروف لأن نسبة العجر المالي أثرت على مجمل قطاعات الدولة، ولكن توجد معالجات وهذه المعالجات تحتاج وقتا وتفهما وصبرا لكي نتجاوز هذه المرحلة".