السوداني: نرفض اتخاذ أي إجراء على الأراضي العراقية من جهات خارجية

شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، على رفض حكومته تدخل أي جهة خارجية في الشؤون الداخلية العراقية، مؤكداً قدرات القوات الأمنية على تأمين الحماية للبعثات الدبلوماسية ومواقع مستشاري التحالف الدولي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل صباح اليوم، نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية فيكتوريا نولاند والوفد المرافق لها، والتي قدمت التهنئة إلى الحكومة العراقية بمناسبة نجاح انتخابات مجالس المحافظات.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشترك واتفاقية الإطار الإستراتيجي بين البلدين.

وأكد السوداني على أهمية العمل على تعزيز استقرار المنطقة، مشيراً إلى مسؤولية الحكومة العراقية في حفظ الأمن على أراضيها، وجديتها في فرض الأمن والاستقرار وحماية البعثات الدبلوماسية والسفارات، ومواقع تواجد مستشاري التحالف الدولي العاملين في العراق.

وشدد السوداني على رفض الحكومة اتخاذ أي إجراء على الأراضي العراقية من قبل أية جهة خارجية.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى الأحداث في غزة، والجرائم البشعة التي ترتكب بحق الفلسطينيين، مؤكداً أنّ المجتمع الدولي فقد الكثير من مصداقيته بسبب مواقفه تجاه ما يحصل في غزة.

من جانبها، أشارت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية إلى علاقات التعاون بين البلدين، والحرص على إدامتها في مجالات عدّة، موضحة أن الولايات المتحدة تتحرك لإنهاء العمليات العسكرية في غزة بأسرع وقت، والعمل نحو مسار سياسي يضمن الحقوق المشروعة للفلسطينيين.