السوداني: نجحنا في ضبط أمن المناطق الحدودية بين العراق وايران

شفق نيوز/ ذكر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، أن العراق وايران نجحا في الاتفاق على ضبط الأوضاع الأمنية في المناطق الحدودية بين البلدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي يزور العاصمة بغداد حاليا.

وقال السوداني خلال المؤتمر، إنه "تطرقنا الى جانب التعاون الأمني، و أكدنا موقفنا المبدئي والدستوري والقانوني، بعدم السماح لأي جهة كانت، بارتكاب عدوان أو عمل مسّلح أو تهديد عابر للحدود، ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف أنه "نجحنا في الاتفاق على ضبط الأوضاع الأمنية، خصوصاً عند المناطق الحدودية"، مؤكدا أن "اللجنة الثنائية الأمنية مستمرة في التزاماتها ومهامها".

وأشار إلى أن "التواصل مستمر بين الأجهزة الأمنية بخصوص مسك الحدود، ومنع كل أشكال التهريب التي تضر بالأمن الداخلي لكلا البلدين".

وتابع السوداني بالقول، إن هذه الزيارة مهمة وتمثل قوة دافعة لمسار العلاقات الثنائية المتنامية، في ظل وجود الإرادة والرغبة الصادقة لقيادة البلدين نحو المزيد من التعاون والتكامل.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء الى الملف الاقتصادي المشترك بين البلدين، وقال إنه "بوابة مهمة لتحقيق تطلعات شعبينا، وفي اجتماعين ناقشنا الآليات التي من شأنها أن تنهض بهذا الملف المهم".

وحول المباحثات التي جرت بين وفدي البلدين اليوم، نوه السوداني الى أنها، تناولت الشراكة الثنائية الاستراتيجية المتعددة المجالات، وهي ركيزة أساسية في دعم خطط الحكومتين، ومفتاح للتكامل الاقتصادي.

وزاد قائلا إن: مباحثاتنا أكدت على تعزيز خطوط النقل والربط اللوجستي بين البلدين، وقطعنا شوطاً من جانبنا في الربط السككي لنقل المسافرين، خط (بصرة –شلامجة)، الذي سيسهل انتقال مواطني البلدين خاصة في مواسم الزيارات الدينية.

وأكد السوداني على أهمية تفعيل الربط لنقل البضائع، خاصة مع مشروعنا الكبير (طريق العراق للتنمية).

ولفت إلى أن المباحثات تناولت مشروع الطريق البرّي خسروي- المنذرية- بغداد، ونعمل على إحالة المنفذ الحدودي في تلك المنطقة ليكون جاهزاً لهذا الخط الاستراتيجي المهم.

السوداني قال ايضا: ركزنا على مشروع المناطق الصناعية الحدودية، والتي تم تهيئتها في 3 محافظات هي واسط، قرب مدينة جصّان، وميسان، والبصرة، إضافة الى المدينة الاقتصادية التي خصصنا لها 2000 دونم في منطقة زرباطية.

وعن موقف العراق وحكومته بما يخص العلاقات مع إيران، افاد السوداني بأن العراق داعم لتوسعة التعاون الاقتصادي الإيراني مع دول المنطقة، وتوسعة الشراكات سننعكس إيجاباً على مستوى الاستقرار الإقليمي.

وأكد، أنه "اليوم وقّعنا 14 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة ومتعددة، ستمثل مع مذكرات التفاهم الموقعة سابقا، خارطة عمل واعدة لتعزيز التعامل المشترك بين البلدين.

وأثنى السوداني على دور إيران ومساهمتهم في الوصول إلى اتفاق شراء الغاز مع جمهورية تركمانستان، مثمنا موقفهم الداعم للعراق في تجهيز الغاز لتشغيل محطّات الكهرباء، رغم الظروف التي رافقت تسديد المستحقات بسبب العقوبات الظالمة.