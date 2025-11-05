السوداني: نتوجه لإيقاف حرق الغاز الذي يكلف العراق 4 مليارات دولار سنويا

شفق نيوز - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، أن حكومته ماضية في إيقاف استيراد الغاز من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاجه داخل البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه عدداً من شيوخ العشائر والوجهاء والنخب الاجتماعية في مناطق من العاصمة بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء الأسبق إياد علاوي ومستشارة رئيس مجلس الوزراء سارة اياد علاوي، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وقال السوداني خلال اللقاء، إن عدد سكان العراق 46 مليون مليون نسمة، فإن هذا يعني الحاجة لمزيد من الخدمات.

وأضاف "اتخذنا خطوات منهجية وهيكلية لإصلاح الاقتصاد، وعدم الاعتماد على النفط فقط، ولدينا توجه لإكمال تنفيذ مشروع الإصلاح والتنمية".

وأكد السوداني إيقاف استيراد المشتقات النفطية التي كانت تكلفنا بحدود 6 تريليونات دينار، مردفا بالقول: نتوجه لإيقاف حرق الغاز الذي يكلفنا سنويا 4 مليار دولار

وقال رئيس مجلس الوزراء، "قمنا بإصلاحات حقيقية في مجالات كثيرة، ومنها القطاع المالي والمصرفي لتحقيق التنمية الاقتصادية".

وأشار الى توفير بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، استوعبت أكثر من 100 مليار دولار من استثمارات عربية واجنبية.

ومضى السوداني بالقول، إن كبريات الشركات العالمية تعمل اليوم في العراق، وهي رسالة تدل على صحة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

ولفت الى أنه "نحتاج قوى سياسية وطنية ترعى مصالح العراق والعراقيين، في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات".

وتابع رئيس مجلس الوزراء القول:اعتمدنا سياسة متوازنة للنأي بالعراق عن الحروب والصراعات التي شهدتها المنطقة، ونجحنا في حفظ أمنه واستقراره.