السوداني: موقفنا لم يكن ضعيفاً ونجحنا بتجنيب العراقيين مآسي الحروب

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، أن العراق لم يكن بموقف الضعف ولن يكون، وسبق أن واجه الإرهاب وانتصر عليه، ونجح في إبعاد الأخطار وتجنيب شعبه مآسي الحروب.

جاء ذلك خلال ترؤس السوداني جلسة مجلس الوزراء الـ25 التي عقدت اليوم، مشدداً على أنه "لن نتهاون مع أي عمل داخلي أو خارجي للإضرار بالأمن، وسنواجهه بكل حزم وقوة"، مضيفاً "تعاملنا مع الأحداث بما يعطي الأولوية لمصالح الشعب العراقي، وهو الموقف المطلوب، ونقدر كل مواقف القوى السياسية الوطنية والمؤسسات والرئاسات الدستورية التي دعمت سياسات الحكومة في التعاطي مع الأحداث الأخيرة بالمنطقة".

وتابع السوداني، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "ثبتنا موقف العراق بإدانة ورفض الاعتداء الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعمده الإضرار بالأمن والسلم في المنطقة".

وذكر أن "الكيان الصهيوني استخدم ذرائع فاشلة لتوسعة رقعة الصراع، وجذر المشكلة هو في إهمال الحق الفلسطيني. ونأمل أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار قوياً ومتماسكاً وليس هشاً".

وأشار إلى أن "قواعد عسكرية عراقية تعرضت لاعتداء غادر وجبان بطائرات مسيرة انتحارية، ألحق أضراراً بمنظومتي الرادار بقاعدتي التاجي والإمام علي في ذي قار، وتعاملت قواتنا المسلحة ودفاعاتنا الجوية بشكل سريع مع باقي الهجمات التي استهدفت قواعد أخرى، وأسقطت الطائرات المعتدية، ووجهنا بإجراء تحقيق شامل واستخباري فني لمعرفة أبعاد الاعتداء بالمسيرات وهناك متابعة للموقف".

وأكد أن "الحكومة وضعت خطة متكاملة لتأمين منظومة الدفاع الجوي، وهناك مجموعة عقود ومشاريع لاستكمال تسليح منظومة الدفاع الجوي وفق أحدث المناشئ والمواصفات".