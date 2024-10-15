السوداني: مواقفنا الرسمية من غزة ولبنان راعت المصلحة الوطنية

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، أن مواقف حكومته من العدوان على غزة ولبنان أخذت في الاعتبار المصلحة الوطنية.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن السوداني استقبل اليوم وفداً من تحالف عزم برئاسة مثنى عبد الصمد السامرائي.

وأضاف، أنه جرى خلال اللقاء بحث العديد من الملفات على المستوى الوطني والإقليمي، والتأكيد على ضرورة تكاتف جميع القوى السياسية لدعم الحكومة وتحقيق متطلبات برنامجها التنفيذي، مما سينعكس إيجاباً على تعزيز ثقة المواطنين بحكومتهم والنظام السياسي.

وشدد السوداني على أهمية إكمال جميع الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها حسم اختيار رئيس مجلس النواب، لما يمثله هذا المنصب من أهمية على المستوى الوطني والتشريعي. وأكد دعمه لجميع الجهود الرامية إلى إتمام هذا الاستحقاق.

وأوضح رئيس الوزراء أن مواقف العراقيين بمختلف توجهاتهم تجاه العدوان على غزة ولبنان متطابقة، وأن الحكومة عبرت في مواقف العراق الرسمية عن تلك الآراء، والتي تمثل مواقف القوى السياسية الوطنية والمرجعيات الدينية والسلطات الدستورية.

وأشار إلى أن هذه المواقف راعت المصلحة الوطنية، معبراً عن الدعم السياسي والإعلامي والإنساني للأشقاء في فلسطين ولبنان، وهو ما يتماشى مع دور العراق الريادي والمحوري في المنطقة.