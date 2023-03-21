السوداني مهنئا بالنوروز: العراق يخطو خطوات مهمّة نحو استدامة السلم الأهلي وتجذيره

شفق نيوز/ هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، بمناسبة حلول عيد نوروز حيث قال إن: العراق يخطو خطوات مهمة نحو استدامة السلم الأهلي وتجذيره.

وقال السوداني في بيان بهذه المناسبة: بأجمل عبارات الأمل المشرقة، أتقدم بالتهاني والأمنيات الصادقة، لشعبنا الكوردي في إقليم كوردستان العراق، وعموم شعبنا العراقي بأطيافه المتآخية، وإلى كلّ شعوب المنطقة، التي تحتفل بعيد النوروز. كلّ عام والسلام والاستقرار والتواصل تملأ ربوعنا بمنّة الباري جلّ وعلا.

وأضاف أن، نوروز يمرّ علينا هذا العام، وعراقنا يخطو خطوات مهمّة نحو استدامة السلم الأهلي وتجذيره، ودوران عجلة الاقتصاد والعمل، وانطلاق البرنامج الإصلاحي الطموح والواقعي، الذي يشخّص الأولويات انحيازاً للمواطن واحتياجاته، وهو ما شرعنا به منذ يوم العمل الأول لهذه الحكومة.

وأردف السوداني بالقول: مثلما نطمح أن يكون يوم النوروز مناسبة نعزّز بها كعراقيين، وحدتنا وتواصلنا الروحي والمادي، وأن نحتفل بالتنوّع الذي هو ثروتنا المستدامة. وتتضح لنا الرؤية، بجلاء، أنّ ماضينا وجذورنا تترابط، مثلما يتصل مستقبلنا ومصيرنا جميعاً.

وتابع قائلا: إن نوروز من كلّ عام يحمل الأمل للمحتفلين به، ومعه تسمو قيم العمل وحب الوطن. وهذا العام مليء بالأمل، ومحتشد بالعمل من أجل بلادنا.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه في هذا اليوم أننا نتطلع إلى عراقٍ نبنيه معاً ونعتزّ به جميعاً، نستحقّه، ويليق بنا وبتاريخنا.