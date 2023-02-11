السوداني: من يراهن على العودة إلى الوراء وممارسة التهريب ومخالفة القوانين رهانه خاسر

شفق نيوز/ وصف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، محاولة عرقلة عجلة الاقتصاد والعودة إلى التهريب ومخالفة القوانين، بأنه "رهان خاسر"، مؤكداً أن الحكومة ستواجه وبحزم كل المهربين والمضاربين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن السوداني ترأس الاجتماع الثالث لاتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية، والهيئات والدوائر المالية الحكومية؛ الضرائب والكمارك فضلاً عن المنافذ الحدودية والبنك المركزي والمعارض التجارية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الوضع الاقتصادي في عموم العراق، ومتابعة أسعار صرف الدولار، بعد مصادقة مجلس الوزراء على قرار البنك المركزي بتخفيض السعر الرسمي للدولار.

وشهد الاجتماع بحث الآليات المتّبعة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء في الجوانب المالية، إلى جانب بحث تنفيذ التوجيهات الصادرة في الاجتماع السابق.

وشدد السوداني على أهمية تواصل عقد هذه الاجتماعات، من أجل تذليل العقبات أمام القطاع الخاص، الذي تعده الحكومة شريكاً أساسياً في تنفيذ برامجها ومشاريعها الاستراتيجية.

وأكد أن عجلة الإصلاح الاقتصادي ماضية إلى الأمام، بوصفه واحداً من أولويات المنهاج الوزاري للحكومة.

واعتبر السوداني أن "من يراهن على العودة إلى الوراء وممارسة التهريب ومخالفة القوانين والتعليمات رهانه خاسر، فالحكومة وجميع أجهزتها المختصة ستواجه وبحزم كل المهربين والمضاربين، ومن يعرقل سير الإصلاح ويلحق الضرر بالاقتصاد العراقي ويؤثر في الوضع المعيشي للمواطنين".