السوداني من ميونخ: نتعاون مع أمريكا في مجال التصدي للإرهاب ومكافحة الفساد من أولوياتنا

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، التعاون بين بلاده و الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التصدي إلى الإرهاب، معتبرا في الوقت ذاته أن مكافحة الفساد المالي والإداري المستشري في مؤسسات الدولة ودوائرها من أولوليات عمل حكومته.

جاء ذلك خلال استضافته في ندوة صحفية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في ألمانيا.

وقال السوداني خلال الندوة، "نعمل مع الجميع في مكافحة الإرهاب، وأمريكا متعاونة معنا في هذا المجال الأمني وهذا مهم بالنسبة للعراق، ولدينا اتفاق الأطر الاستراتيجية مما يعزز التعاون بين البلدين".

وحول علاقات العراق مع ايران والولايات المتحدة قال إنه: لا يوجد قلق أي قلق بهذا الشأن.

واعتبر السوداني الفساد في العراق "عبء يثقل كاهل" حكومته، وقال ان مكافحة الفساد أمر صعب، وان الفساد تسبب بمشاكل سياسية وامنية للبلاد.

واضاف أن مكافحة الفساد في مقدمة أجندته ولها الأولوية، مشددا على ضرورة اجراء الاصلاحات في مؤسسات الدولة كافة ومكافحة الفساد .

وسُئل حول ملف النازحين في العراق، قال "لدينا أقل من مليون نازح في البلاد"، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تعمل على إعادة النازحين إلى ديارهم وتقديم الخدمات لهم.

وأردف السوداني بالقول، إن النازحين بدأوا حياة جديدة في إقليم كوردستان، مؤكدا ان الحكومة الاتحادية ستخصص جزءا من الموازنة المالية لتنفيذ اتفاق سنجار المبرم بين اربيل وبغداد.