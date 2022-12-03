السوداني من موقع سبايكر: مستمرون بملاحقة مرتكبي المجزرة داخليا وخارجيا

شفق نيوز / كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن ملاحقة "من تبقّى" من المدانين بمجزرة سبايكر في داخل العراق وخارجه، فيما وصفها بأنها "وصمة عار" على مرتكبيها.

وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني زار، اليوم السبت، موقع استشهاد ضحايا جريمة قاعدة سبايكر الجوية، قرب قصور الطاغية المقبور، في مدينة تكريت".

ونقل البيان عن السوداني قوله أنّ "جريمة سبايكر ستظلّ وصمة عار في جبين من ارتكبها، وأن الأجهزة الأمنية والقضائية مستمرّة في ملاحقة من تبقّى من المجرمين المدانين، في داخل العراق وخارجه لينالوا جزاءهم العادل".

يذكر أن تنظيم "داعش" قتل رمياً بالرصاص نحو 2000 شخص وهم طلاب في كلية الطيران وعناصر أمن داخل قاعدة عسكرية معروفة باسم "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عند سيطرته على المنطقة في يونيو/حزيران 2014.

وتبنى "داعش" آنذاك الحادثة، ونشر صوراً ومقاطع مرئية أظهرت محاصرة مسلحي التنظيم للجنود في القاعدة العسكرية قبل إطلاق النار عليهم من مسافات قريبة.