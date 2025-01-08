السوداني من طهران: مؤتمر دولي في بغداد لاستقرار المنطقة وندعم خيارات الشعب السوري

شفق نيوز/ جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، تأكيده على احترام إرادة الشعب السوري ودعم أي إطار سياسي يختاره بنفسه، فيما أكد حرص بغداد على إقامة علاقات متوازنة مع كل الأطراف الإقليمية والدولية.

وقال السوداني، في مؤتمر مشترك مع الرئيس الإيراني وتابعته شفق نيوز، إن "زيارة طهران تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والاجتماع مع بزشكيان، بحث هذا الملف وعلى مستوى جميع المجالات المشتركة"، مبيناً أن "اللقاء شهد أيضاً مناقشة ملف تجهيز العراق بالغاز والطاقة".

وأضاف السوداني، أن "الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات على مستوى الوزراء بين البلدين لبحث تعزيز العلاقات المشتركة بين بغداد وطهران"، مؤكداً في الوقت نفسه "متابعة المشاريع المشتركة مع إيران خصوصاً قطاعي السكك والسكن".

وعن التطورات في سوريا، أشار السوداني، إلى أن "استقرار سوريا مفتاح لاستقرار المنطقة، وبغداد تحترم إرادة الشعب السوري وتدعم أي إطار سياسي يختاره بنفسه"، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى "حل سياسي شامل في سوريا، عزم بغداد لعقد مؤتمر دولي من أجل استقرار المنطقة".

وبشأن أوضاع غزة، أكد السوداني، أن "موقف العراق ثابت في إدانة حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني خصوصاً وأن الانتهاكات الصهيونية تهدد السلم والأمن الإقليميين"، مضيفاً أن "السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة هو وقف الحرب الصهيونية في غزة".

هذا والتقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قبل قليل، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قصر سعد آباد، بعد وصوله إلى طهران صباح اليوم في زيارة رسمية.