السوداني يعد إعلان أردوغان زيادة تدفقّات المياه "نجاح لتوجهات" حكومته

شفق نيوز/ عد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، إعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان زيادة تدفقات المياه نجاح لتدفقات حكومته، مؤكدا في ذات الوقت أنه يعمل على تأمين حصص العراق من حقّه في المياه عبر الحوارات.

واعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس الثلاثاء، زيادة حصة العراق من المياه لمدة شهر.

وكتب السوداني الذي يزور تركيا حاليا، تغريدة على موقع تويتر، إنه "في اليوم العالمي للمياه، نؤكد مساعينا لتنظيم استهلاك المياه واستخدامها بالشكل الصحيح لحماية هذا المورد الثمين"، مؤكدا "نعمل على تأمين حصص العراق من حقّه في المياه عبر الحوارات وعقد الاتفاقيات".

وأضاف، أن "ما تحقق في زيارتنا إلى الجارة تركيا وإعلان زيادة تدفقّات مياه دجلة مثالٌ على نجاح توجهات الحكومة"، مؤكدا أن "حكومتنا ماضية في تنفيذ أولويات خططها بتعزيز خزين المياه وتقليل الهدر".

وقال أردوغان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس، في انقرة مع السوداني، إن ملف المياه ليس صراعا بل تعاون يخدم الجانبين، ونعرف نقص المياه الذي يعاني منه العراق، لكننا ايضاً نواجه حالة جفاف بسبب التغير المناخي، ورغم قررنا زيادة كمية الاطلاقات المائية صوب نهر دجلة لمدة شهر.

وأعقب إعلان اردوغان، دعوة السفيرة الأمريكية في العراق إلينا رومانوسكي، اليوم، إلى جميع من وصفتهم "المستفيدين من مياه دجلة والفرات" إلى اتخاذ إجراء عاجل للحفاظ على مصادر المياه في "هذه الأوقات الصعبة".