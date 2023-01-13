السوداني من برلين: العراق لا يحتاج إلى قوات قتالية ومستشارو التحالف الدولي يخضعون للدراسة

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، ان العراق لا يحتاج إلى قوات قتالية وأن مستشاري التحالف الدولي يخضعون للدراسة.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع مع المستشار الألماني أولاف شولتس، "نثمن الدعم العسكري والأمني الألماني للعراق في حربه على داعش، ونؤكد أن أجهزتها الأمنية بكامل صنوفها قادرة على ردع الارهاب، ووصلت إلى مرحلة من الجهوزية لحفظ الأمن في عموم البلاد".

واضاف ان "العراق اليوم لا يحتاج إلى قوات قتالية، ما موجود هو فريق استشاري للتدريب والدعم المعلوماتي".

وأشار السوداني الى ان "وجود فرق المستشارين للتحالف الدولي يخضع حالياً للمراجعة من قبل الأجهزة الأمنية، لتحدد بشكل مهني وفني حجم البعثات التدريبية ونوعية المهام، والمدة التي تحتاجها القوات الأمنية حتى تتمكن من تطوير قدراتها".