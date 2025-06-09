السوداني من الأنبار.. دعم للغاز والكهرباء والحكومة المحلية

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، ان لدى محافظة الأنبار إمكانات وفرص عديدة، وبينما أشار إلى أن استثمار الغاز بالأنبار في سلم أولويات الحكومة، أعلن التوجيه بإكمال مشروع حقل عكاز الذي سيؤمن الوقود لمحطة الأنبار الغازية 1600 ميكاواط.

جاء ذلك خلال زيارته إلى محافظة الأنبار ولقائه بعدد من شيوخ ووجهاء المحافظة في مضيف رئيس مجلس شيوخ عشائر الأنبار، رئيس قبيلة البوذياب، الشيخ حميد تركي الشوكة.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للسوداني ورد لوكالة شفق نيوز، فقد قدم الأخير "خالص التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً أن يعمّ الأمن والاستقرار في جميع ربوع العراق، وأن يخفف معاناة أبناء شعبنا في فلسطين ولبنان أمام تواصل العدوان الصهيوني".

وأشار السوداني في البيان، إلى "صورة التلاحم والتماسك بين أبناء شعبنا من جميع المحافظات، ودور العشائر في مواجهة مختلف التحديات، وأبرزها تحدي الإرهاب"، مبيناً أنّ "ما يحظى به العراق من أمن واستقرار، هو بفضل دماء الشهداء والجرحى الأبطال"، مؤكداً "السعي في ظل هذه الأجواء إلى تحقيق المزيد من البناء والإعمار والتنمية في عموم العراق".

ونقل البيان عن السوداني قوله، "أجرينا جولات متواصلة في المحافظات، ووضعنا لكل محافظة خطة خاصة بها، تتناسب مع أوضاعها الخدمية والاقتصادية".

وأضاف، أن "لدى الأنبار إمكانات وفرص عديدة، والحكومة قدمت دعماً كبيراً للحكومة المحلية لإكمال المشاريع المتلكئة واستحداث مشاريع جديدة"، مبينأ أن "استثمار الغاز بالأنبار في سلم أولويات الحكومة، ووجهنا بإكمال مشروع حقل عكاز الذي سيؤمن الوقود لمحطة الأنبار الغازية 1600 ميكاواط".

وعن الوضع في المنطقة، ذكر السوداني "أبعدنا العراق عن دائرة الصراع بالمنطقة، ونؤكد على دوره الريادي المهم عبر رئاسته للقمة العربية والقمة التنموية"، لافتاً إلى أن "مواقف العراق تبنى على أساس مصالحه الوطنية، والاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية".

وأوضح، "نمتلك رؤية لأهم التحديات والمشاكل، ووضعنا لها الحلول في كل ملف، وإصلاحات هيكلية بكل قطاع، وطرحنا مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، وعملنا على مشاركة الأصدقاء والأشقاء وفق رؤية لتشابك المصالح، وعملنا يحظى بدعم القوى الوطنية والعشائر الأصيلة، ونتأمل دوراً أكثر فاعلية بالمستقبل".

وأكمل، "وضعنا حلولاً للإشكالات المتعلقة بتعويض ذوي الشهداء والجرحى، ووجهنا اللجان المعنية بحسم هذا الملف بالسرعة الممكنة.، ووجهنا بمعالجة أزمة شح المياه، والحكومة وضعت آليات وخططاً لمواجهة هذه الأزمة".