السوداني من الإمارات يبدي إستعداد حكومته لبناء شراكات اقتصادية "متميزة" بين البلدين

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى الإمارات التي وصلها اليوم الخميس بدعوة رسمية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطوير التعاون المثمر في مختلف المجالات والصعد، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السوداني أن تلبيته هذه الدعوة تأتي تعبيراً وتوثيقاً لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتجسيداً للتطلعات المشتركة إلى تنميتها.

وابدى خلال اللقاء، استعداد الحكومة للتعاون في مجالات عدّة، وبناء شراكات اقتصادية متميزة تعود بالنفع على شعبي البلدين.

من جانبه، أكد آل نهيان أن الإمارات تأمل في إيجاد علاقات متميزة مع الحكومة الحالية، نحو المزيد من التعاون البنّاء والتكامل الاقتصادي.

ووصل السوداني، صباح اليوم، الى "أبو ظبي" في زيارة رسمية الى دولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه وفد حكومي رفيع المستوى.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أنه جرت للسوداني مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن من قبل رئيس دولة الامارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، تضمنت عزف النشيد الوطني لكلا البلدين واستعراض حرس الشرف.

و سيجري رئيس مجلس الوزراء سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في الإمارات، للبحث في توطيد التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة، فضلا عن تنسيق الجهود والمواقف إزاء القضايا والتحديات الإقليمية والدولية.