السوداني من الموصل: إعادة إعمار الجامع النوري والحدباء انتصار على الإرهاب

شفق نيوز – نينوى

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن إعادة إعمار الجامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل يمثل انتصاراً كبيراً على الإرهاب الأسود، مشيداً بالدور البارز لدولة الإمارات ومنظمة اليونسكو في إنجاز هذا المشروع.

وقال السوداني في كلمة له خلال مراسم الافتتاح: "أرحب كل الترحيب بالأصدقاء ودولة الإمارات العربية المتحدة"، مضيفاً أن "في مدينة الموصل تعود الهمة لتتلاقى مع حب الوطن ليرفع اسم الله على مئذنة تمثل التاريخ والإرث".

وأضاف رئيس الوزراء أن "تعود الحدباء لتمثل علامة انتصار كبير على الإرهاب الأسود"، مشيراً إلى أن "اعتداء الإرهابيين يمثل نسفاً للإنسانية والقيم لكنها محاولات ولدت لتكون مفلسةً".

وتابع: "أعيدت المئذنة باسقةً والجامع النوري ببهائه ليكونا علامة تذكر الأعداء ببأس العراق الشديد ضد التخريب"، مؤكداً أن حكومته حملت منذ انطلاق عملها "رؤية معمارية حضارية"، وأن "دعم الثقافة سيتواصل".

وختم السوداني بالتأكيد على شكره للجهات التي أسهمت في استعادة هذا الإرث المشرف، قائلاً: "أشكر الجهات التي أسهمت باستعادة هذا الإرث المشرف في مقدمتهم دولة الإمارات ومنظمة اليونسكو".

وافتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، الجامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء في قلب الموصل القديمة، بعد إعادة إعمارهما بتمويل من دولة الإمارات، وإشراف منظمة اليونسكو ضمن مشروع إحياء روح الموصل.