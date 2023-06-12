السوداني من القاهرة يوجه الدعوة لشيخ الأزهر لزيارة العراق

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الدعوة لشيخ الأزهر أحمد الطيب الدعوة لزيارة العراق، جاء ذلك بعد لقاء جمعهما في مقر المشيخة بالقاهرة، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية وفقا لبيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء قوله، خلال اللقاء، "إن المنطقة تعرضت إلى هجمة إرهابية ناتجة عن فكر مشوّه لا يمتُّ للدين بأيّة صلة، مشيراً إلى أنّ العراق كان أحد أكثر البلدان تأثراً بهذه الهجمة الإرهابية التي تصدى لها ببسالة، وأكد أهمية أن يسود الخطاب المعتدل، الذي يمثل روح الإسلام الحقيقية، التي تقوم على التعايش والأخوّة والمحبة والسلام.

وبحسب البيان؛ أن السوداني وجه دعوة إلى شيخ الأزهر لزيارة العراق، مشيداً بدور الأزهر الشريف ومكانته التي يحظى بها بين جميع المسلمين، وأكَّد أن زيارته إلى مصر إنما هي تعبير عن روح الأخوّة بين البلدين، وتأكيد على العلاقات التاريخية التي تجمعهما.

من جانبه، قال شيخ الأزهر، إن العراق بلد مهمّ في العالم الإسلامي، وإن الشعب العراقي الأصيل استطاع أن يتجاوز محنته، ويقف على قدميه برغم كل التحديات التي واجهها، وعبّر عن ترحيبه بالسيد رئيس مجلس الوزراء، واستبشاره خيراً بحكومته، واعداً بزيارة العراق قريباً، وفقا للبيان.