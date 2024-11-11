السوداني من الرياض: عار الإنسانية سيلاحق كل من أسهم في قتل بريء

شفق نيوز/ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، يوم الاثنين، بأن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، سيزور أذربيجان بدعوة رسمية من الرئيس الاذري إلهام علييف، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP24.

وقال شهاب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نيجيرفان بارزاني، سيشارك مع زعماء العالم غداً الثلاثاء في مراسم افتتاح المؤتمر الذي سيعقد لمناقشة تحديات البيئة ومشكلات وعواقب التغير المناخي".

ومن أهم مضامين نقاشات هذا المؤتمر، تمويل الطاقة النظيفة كحل بديل للوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الضارة، وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التغيرات المناخية؛ وذلك في ظل تصاعد الظواهر المناخية المدمرة.

وسيكون المؤتمر لحظة مهمة للدول لتقديم خطط عملها الوطنية المحدثة بشأن المناخ بموجب اتفاق باريس، والتي من المقرر أن تكون بحلول أوائل عام 2025، إذا نُفذت هذه الخطط بشكل صحيح، فإنها ستمنع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة وستتضاعف كخطط استثمارية تعزز أهداف التنمية المستدامة.

ويعقد مؤتمر الأطراف سنويًا، ويتم تناوب الرئاسة بين المناطق الخمس المعترف بها للأمم المتحدة.

وتم اختيار أذربيجان هذا العام لرئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29)، الذي سيقام في باكو، حيث تتمتع أذربيجان بسجل حافل في استضافة الأحداث الدولية واختارت ملعب باكو كمكان لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.