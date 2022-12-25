السوداني من البصرة: ملف التنمية والخدمات مرهون بمكافحة الفساد في العراق

شفق نيوز/ أعتبر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، أن الفساد المالي والإداري يشكل العائق الأساس أمام ملف التنمية والخدمات في البلاد.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً ضم مسؤولي الدوائر الخدمية والقطاعية في المحافظة، بحضور محافظ البصرة، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وذكر البيان أن السوداني لإيجاز مفصّل عن الواقع الخدمي في المحافظة، وسير تنفيذ الخطط الموضوعة على مستوى المشاريع المختلفة. كما اطلع سيادته على سير العمل وآليات تقديم الجهد الخدمي والإسناد لبطولة خليجي 25.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية البصرة، وما تمثله من خصوصية، مؤكدا أن زيارته للمحافظة، تأتي ضمن سلسلة جولاته التفقدية للمحافظات؛ للاطلاع على واقعها ومتابعة مشاريعها، سواء أكانت على مستوى خطط الدولة وتخصيصاتها المالية أم من خلال فرص الاستثمار والتنمية.

وشدد السوداني على أن ملف التنمية والخدمات مرهون بمكافحة الفساد المالي والإداري، الذي يشكل العائق الأساس لأي مشروع وأية نهضة وأي تطور. وبيّن أن مكافحته ضمن أولويات المنهاج الوزاري، ولن يتم التهاون إزاءه، كونه يشكل التحدي رقم واحد، وإجراءات مكافحته مستمرة.

وأوضح أن البصرة مقبلة على حدث مهم، يتمثل بإقامة بطولة خليجي 25، وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود والحرص على تقديم العراق في هذه التظاهرة الرياضية بأفضل صورة وبما يليق باسمه ومكانته.

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة البصرة بهدف الإطلاع على التحضيرات الجارية لاستضافة بطولة خليجي 25 مطلع العام المقبل.