السوداني من البصرة: العراق منفتح على الشراكات المستندة الى التنمية والتصنيع والخدمات

شفق نيوز - البصرة

أكد رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، يوم الخميس، أن العراق منفتح على الشراكات المستندة الى التنمية والتصنيع والخدمات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حضوره مؤتمر مجلس الأعمال العراقي البريطاني الذي يُعقد في محافظة البصرة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم وصل السوداني، إلى محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد، لافتتاح المقطع الأول من طريق التنمية (الطريق الرابط بين الفاو وأم قصر بطول 62 كلم)، والمشاركة في مؤتمر مجلس الأعمال العراقي البريطاني.

وفي نيسان/أبريل 2024، وقع العراق وتركيا والإمارات وقطر اتفاقية رباعية لمشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويهدف المشروع، الذي يشمل طريقاً برياً وسكة حديدية بطول 1,200 كيلومتر داخل العراق، إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الشرق والغرب، وزيادة التجارة الدولية، وتسهيل حركة البضائع.

وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، موزعة بين 6.5 مليارات للطريق السريع و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي، وينفذ على ثلاث مراحل تنتهي في 2028 و2033 و2050.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل في المرحلة الأولى ومليون فرصة عمل عند اكتماله، ويعزز النمو الاقتصادي والتعاون الإقليمي والدولي.