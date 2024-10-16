السوداني ممتعض من التلكؤ ويهدد بسحب مشروع المستشفى الأسترالي في ديالى

شفق نيوز/ كشف النائب عن محافظة ديالى سالم العنبكي، عن تفاصيل زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المحافظة، اليوم الأربعاء.

وقال العنبكي لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء أجرى جولة لتفقد الواقع الخدمي في محافظة ديالى، واطلع على عدد من المشاريع، من بينها مشاريع مجاري الخالص وبعقوبة، والمستشفى الأسترالي الذي يتسع لـ 400 سرير والذي يعاني من التلكؤ في إنجازه منذ أكثر من 10 سنوات."

وأضاف العنبكي أن "رئيس الوزراء أعرب عن عدم رضاه عن مستوى الخدمات في المحافظة، وانتقد تنفيذ بعض المشاريع وتأخر إنجازها"، مشيرًا إلى أنه "حذر الشركة المتلكئة في تنفيذ مشروع المستشفى الأسترالي، ملمحًا إلى إمكانية سحب المشروع منها في حال عدم إكماله بسرعة."

وأشار العنبكي إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماع حكومي رفيع المستوى في العاصمة بغداد لمناقشة واقع محافظة ديالى، ومشاكل تأخر بعض المشاريع، بالإضافة إلى تراجع الواقع الخدمي في بعض مناطقها."

في السياق، قال مكتب السوداني، إن الأخير أجرى زيارة ميدانية إلى مشروع المستشفى الاسترالي في شرق مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، حيث وصل إلى المحافظة لمتابعة وافتتاح عدد من المشاريع الخدمية.

وخلال الزيارة، بحسب مكتبه، تفقد السوداني موقع المشروع واطلع على نسب الإنجاز وسير التنفيذ، وأكد على ضرورة التزام الشركات المنفذة للمشاريع الخدمية والاستراتيجية بالجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أن أي تأخير غير مقبول مهما كانت الذرائع. وأعرب عن عزم الحكومة على إنهاء أي حالة تلكؤ وإزالة أسبابها بشكل كامل.

ويبلغ سعة مشروع المستشفى الأسترالي 400 سرير، ويجري تنفيذه بواسطة شركة استرالية متخصصة. يُعتبر هذا المشروع من المشاريع المتلكئة منذ عام 2008، وقد تم إعادة العمل به ضمن توجه الحكومة لإنهاء المشاريع المتلكئة. وصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 27%.

يتكون المستشفى من 5 طوابق، ويضم عيادة استشارية وأقسام تخصصية متعددة، بالإضافة إلى ردهة طوارئ بسعة 40 سريرًا وأقسام خدمية أخرى.

كما أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن إدراج تنفيذ (99) مدرسة في محافظة ديالى بتمويل من صندوق العراق للتنمية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمسؤولي الدوائر والتشكيلات الخدمية في محافظة ديالى.

يُذكر أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل اليوم الأربعاء إلى محافظة ديالى، حيث افتتح طريق بغداد-الخالص ضمن مشروع تأهيل طريق بغداد-كركوك، وتابع ميدانيًا تنفيذ مشروعي مجاري الخالص وغرب بعقوبة، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة لإنجاز المشاريع الخدمية.