السوداني: ملتزمون تجاه حقوق الناجيات من كل المكونات

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، التزام الحكومة بضمان حقوق جميع النساء الناجيات وتسريع الإجراءات الخاصة بها.

جاء ذلك، خلال استقباله، مجموعة من نساء مناطق سهل نينوى وسنجار وتلعفر، الناجيات من تنظيم داعش الإرهابي، من المكون الإيزيدي والشبكي والتركماني والمسيحي، وذلك في الذكرى العاشرة لاحتلال الموصل، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، استمع السوداني، باهتمام إلى حديث النساء اللائي استعرضنَ قصصهنّ المأساوية، وأوضاعهنّ في الوقت الحالي، وحاجتهنّ لاستكمال بعض الإجراءات الخاصة بتفعيل قانون الناجيات، ومناشدتهنّ باستكمال المشاريع الخدمية في سهل نينوى.

وحث رئيس الوزراء العراقي، الناجيات على العودة إلى مناطق سكناهنّ لاسيما بعد استتباب الأمن فيها، وتخصيص صندوق خاص لدعم عمليات إعمار قضاء سنجار ومناطق سهل نينوى.

وأكد السوداني، تقديره الكبير للعراقيات الناجيات من مختلف المكونات، والاعتزاز بصمودهنّ وشجاعتهنّ إزاء ما تعرضنَ له من اعتداء أثيم، على يد العصابات الوحشية التي تمتلك فكراً منحرفاً لا يمتّ بصلة لأي دين أو قومية، وأنّ النصر قد تحقق بفضل الدماء الجليلة والتضحيات الكبيرة، مشدداً على أن "التنوع في العراق عامل قوة، وأنّ جميع المكونات قد عاشت لعقود، في أجواء من الانسجام والتآخي والوئام".

هذا واستعرض رئيس الوزراء، الإجراءات الحكومية الخاصة بمعاملات حقوق الناجيات، وقال إن الجهات المختصة بصدد "استكمال التخصيصات المالية لها".

وأكد السوداني، التزام الحكومة بضمان حقوق جميع النساء الناجيات وتسريع الإجراءات الخاصة بها، وإنصاف هذه الشريحة التي عانت الكثير بسبب الإرهاب، مشيراً إلى التزام الحكومة بتعقب المفقودين والمفقودات، والتنسيق الأمني والاستخباري المطلوب لإرجاعهم إلى ذويهم، حيث يجري تتبع أية معلومة يتم الحصول عليها تخصّ المفقودين.