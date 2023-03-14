السوداني مغردا: وجدنا في اربيل تفاعلاً إيجابياً مع خطواتنا بتنفيذ برنامجنا الحكومي

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، إنه وجد في اربيل (عاصمة اقليم كوردستان)، تفاعلاً إيجابياً مع خطواته بتنفيذ البرنامج الحكومي.

وقال في تغريدة له نشرها عبر حسابه الرسمي في تويتر، "أجرينا مباحثات مثمرة وبنّاءة في مدينة أربيل مع كلّ من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيسي الإقليم والحكومة في إقليم كوردستان".

وأضاف "لقد وجدنا تفاعلاً إيجابياً مع خطواتنا في تنفيذ برنامجنا الحكومي"، مبينا "لمسنا رغبة جادّة في العمل سوية لتحقيق تطلعات أبناء شعبنا العزيز في كل مكان".