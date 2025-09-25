السوداني يدافع عن أداء عمل حكومته: ما تحقق أكبر بكثير ممّا يحاول البعض تسطيحه

شفق نيوز - بغداد

اعتبر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، ما تحقق من "منجزات" خلال مرحلة الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها "أكبر بكثير ممّا يحاول البعض تسطيحه".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل يوم الوظيفة الوطني الذي اعتمدته الحكومة على مستوى جميع محافظات العراق

وقال السوداني في كلمته، إنه "لا يمكن تحقيق اصلاح اقتصادي بدون إصلاح مالي ومصرفي"، مردفا بالقول إن "العراق حقق منجزاً مهما جعله موثوقاً لدى المؤسسات المالية".

وأضاف أن "مصارف عالمية بادرت بالدخول للقطاع المصرفي العراقي، وارتبطنا مع كل المؤسسات المالية العالمية".

كما لفت السوداني إلى أن "مؤسسات الدولة والقطاع الوظيفي معنيون بإنجاح تجربة القطاع الخاص، الذي يساهم في خلق واقع عمل جديد وفرص عمل".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، على الإصلاح ودعم القطاع الخاص بوصفه شريكاً لحل مشاكل الخدمات والسكن والزراعة وباقي المجالات، مستطردا القول إن "تقييمنا مهني لنسب الإنجاز، وكذلك هناك انتقاد ومتابعة للتأخر والتلكؤ".