السوداني: طريق التنمية ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي وسنبني مدينة ذكية مع ميناء الفاو

شفق نيوز/ اعتبر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن مشروع طريق التنمية "الطريق الجاف" الذي يربط العراق مع أوروبا عبر تركيا سيكون "ركيزة" للاقتصاد المستدام، كاشفا في الوقت ذاته عن عزم الحكومة بناء مدينة صناعية ذكية مع ميناء الفاو.

وقال السوداني في كلمة افتتح بها أعمال مؤتمر مشروع التنمية المنعقد في العاصمة بغداد، إن مشروع طريق التنمية هو خطوة طموحة و مدروسة لتغيير الواقع نحو بنية اقتصادية متينة وناضجة.

وأضاف "إننا نرى في هذا المشروع المستدام ركيزة للإقتصاد المستدام غير النفطي وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة وإسهام في جمع الجهود التكامل الاقتصادي".

وأردف بالقول إن "ميناء الفاو الكبير الذي قطع شوطا كبيرا نحو الاتمام سيكون بوابة هذا الحراك الاقتصادي المهم، وسوف تتكامل مع المدينة الحضرية التي سنؤسس بجوارها مدينة صناعية ذكية ستحاكي التطور التكنولوجي الحالي والمتوقع للسنوات الـ50 المقبلة إذ سيتم توطين صناعات متعددة فيها باستثمار الموارد المحلية او المستوردة من اجل سد الحاجة المحلية".