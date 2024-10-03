السوداني مستذكراً "مام جلال": بصمة واضحة في تعزيز الصفوف وتقوية التلاحم الشعبي

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، أن رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني "مام جلال" كان له أثر كبير في تعزيز وتقوية التلاحم بين العراقيين، وذلك في الذكرى السنوية السابعة لرحيله.

وقال السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نستذكر في هذه الأيام الذكرى السابعة لرحيل رئيس الجمهورية الأسبق الراحل جلال طالباني، ودوره المحوري والمشرف في النضال ضد الطغيان والدكتاتورية على مدى عقود من العمل الوطني، مثلما نستحضر دوره البارز إلى جانب شخصيات وقوى وأحزاب وطنية عراقية، في التأسيس للعراق الديمقراطي الاتحادي الدستوري".

وأضاف "لقد كان للراحل مام جلال أثر كبير وبصمة واضحة في تعزيز الصفوف، وتقوية التلاحم بين أبناء شعبنا بكل أطيافه، وترسيخ مفاهيم تقديم المصلحة الوطنية على أي مصالح حزبية أو فئوية، وهو نهج ما زلنا نستلهم منه المسار في كل نواحي العمل السياسي والبرنامج الحكومي".

وأكد السوداني "عزاؤنا اليوم، أن المبادئ والقيم، التي أسهم الرئيس الراحل جلال طالباني في تعزيزها، صارت عنواناً للعراق المستقرّ القوي، وبوابة لخدمة أبناء شعبنا في كل أرجاء العراق".