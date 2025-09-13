السوداني مخاطباً ضباط الداخلية: يجب مواجهة محاولات تأجيج الفتن في العراق

شفق نيوز – بغداد

دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، إلى مواجهة محاولات تأجيج الفتن في العراق، مشيراً إلى أن الفساد الإداري والمالي كان ولا يزال اخطر التحديات التي تعيق مسيرة البناء والتقدم ولذلك فأن مكافحته تمثل أولولية مركزية.

وقال السوداني في كلمة له تابعتها شفق نيوز، خلال حفل تخرج الدورة التأهيلية الـ30 للمعهد العالي للتطوير الأمني والإداري في وزارة الداخلية، إن "دور الشرطة يتمثل بترسيخ الأمن وتعزيز الأمن، وإن تحقيق السلم المجتمعي والأمن والاستقرار تنعكس آثاره الإيجابية على مجمل الأحوال".

وأشار إلى أن حكومته وضعت على سلم أولوياتها "مواجهة المخدرات والنزاعات العشائرية والجريمة المنظمة والعابرة للحدود"، مؤكداً أن "الفساد الإداري والمالي كان ولا يزال اخطر التحديات التي تعيق مسيرة البناء والتقدم ولذلك فأن مكافحته تمثل أولولية مركزية للحكومة".