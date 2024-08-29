السوداني لأمين عام "أوبك": العراق ملتزم بسياسات المنظمة بما يخص الإنتاج

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، للأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص، أن العراق ملتزم بسياسات المنظمة بما يخص الإنتاج.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة بغداد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وتناول اللقاء المواضيع الخاصة بسوق النفط، مع ما تشهده المنطقة التي تمثل المصدر الرئيس للنفط إلى العالم، وأهمية تنسيق الجهود المشتركة بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة، بما يحافظ على ديمومة واستقرار أسعار النفط، ولا يضرّ المصدرين والمستهلكين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العراق، بوصفه إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط في المنظمة، يعلن دوماً التزامه بالسياسات العامة للخطط التي تعتمدها دول أوبك في ما يخص الإنتاج، أو ما يتم تحديده في إطار اتفاق أوبك بلس.