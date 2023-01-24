السوداني لأمير الإيزيديين في العراق والعالم: إعمار سنجار وسهل نينوى ضمن مساعينا

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، أن إعادة إعمار مناطق سنجار وسهل نينوى أهداف تسعى لها حكومته، فيما أشار إلى أن الحكومة تحرص على صيانة التنوع الثقافي والاجتماعي العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل أمير الإيزيديين في العراق والعالم حازم تحسين بيك والوفد المرافق له والذي ضم ممثلي المكون الإيزيدي في مجلس النواب وعدداً من رجال الدين والشيوخ والوجهاء من أبناء الديانة الإيزيدية.

وأكد السوداني خلال اللقاء "كبير الاعتزاز والتقدير لهذا الطيف العراقي الكريم وتضحياته"، مؤكداً "حرص الحكومة على صيانة التنوّع الثقافي والاجتماعي الذي يتمتع به شعبنا العراقي، بوصفه عنصر قوّة وتلاحم وتماسك".

وأوضح أن إعمار سنجار وسهل نينوى من الأهداف التي تسعى من أجلها الحكومة، مشيراً إلى أن الإعمار وتقديم الخدمات كفيل ببسط الاستقرار في المنطقة.

ونقل الأمير حازم تحسين بيك للسوداني شكر أبناء الديانة الإيزيدية إزاء قرار تمليك الأراضي في سنجار، بعد طول معاناة وتعطيل امتدّ لعقود طويلة.

وقدّم الوفد الدعوة إلى السوداني لزيارة سنجار ومعبد لالش، وقد وعد بتلبيتها قريباً واللقاء بأصحاب المواقف البطولية.