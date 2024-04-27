السوداني لأبو الغيط: أهمية تفعيل مواثيق العمل العربي المشترك خاصة التكامل الاقتصادي

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لدى استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أهمية تفعيل المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالعمل العربي المشترك، لاسيما المتعلقة بالتكامل الاقتصادي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي يزور العراق حالياً، للمشاركة في مؤتمر العمل العربي الذي انطلقت أعماله في بغداد اليوم".

وتابع: "جرى خلال اللقاء، بحث العمل العربي المشترك، وأهمية تفعيل المواثيق والاتفاقيات الخاصة به، لاسيما المتعلقة بالتكامل الاقتصادي وباقي الاتفاقيات التي تعزز قوة ومكانة المنظومة العربية، بما يحقق تطلعات الدول والشعوب العربية".

وجدّد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، موقف العراق المبدئي ممّا يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً "ضرورة أن تتوحد الجهود والمواقف العربية؛ من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق".