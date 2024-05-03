السوداني: لا بديل عن إعلاء كلمة الدولة وحماية الدستور وإنفاذ القانون في العراق

شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، على ضرورة ما أسماه "إعلاء كلمة الدولة، وحماية الدستور، وإنفاذ القانون" في العراق.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية التي أقيمت اليوم في العاصمة بغداد بمناسبة ذكرى تأسيس حركة عصائب أهل الحق.

وقال السوداني في الكلمة، إن "الحكومة تخطو، مدعومةً بإرادة برلمانية وشعبية واسعة، نحو إحداث التنمية المستدامة".

وأردف بالقول، إن: بلدنا ينتقل اليوم لمرحلة الإنتاج وتشييد البنى التحتية، وتحريك الاقتصاد، وخلق فرص العمل، ومواجهة التحديات وترسيخ السيادة.

كما أكد السوداني على أنه "نتحمل جميعاً مهمة إنفاذ القانون، وبناء صرح العدالة والمساواة والاستقرار المؤسساتي"، مشددا على أنه "لا بديل عن إعلاء كلمة الدولة وحماية الدستور وإنفاذ القانون في البلاد".