السوداني إلى مسقط.. ملفات إقليمية ساخنة على طاولة البحث

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي، يوم الأحد، عن عزم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارة سلطنة عمان قريباً تلبية لدعوة رسمية من السلطان هيثم بن طارق.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "زيارة السوداني إلى مسقط تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب مناقشة بعض الملفات المهمة لاسيما التوتر الذي تعيشه المنطقة بسبب التهديدات الأمريكية - الإسرائيلية بضرب إيران اذا لم تنهي برنامجها النووي، فضلاً عن ملفي غزة وسوريا، بالاضافة إلى ملفات أخرى ذات الاهتمام المشترك".

وأشار إلى أن "وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، كان قد سلم دعوة رسمية إلى السوداني لزيارة سلطنة عمان و التباحث في القضايا والملفات المشتركة"، مبيناً أن "زيارة سلطنة عمان أدرجت على جدول أعمال السوداني ومن المؤمل تنفيذها قريباً".

ولفت الى المصدر إلى أن "الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وعمان، الى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لاسيما في مجال الثروات النفطية ، تعزيز الاستقرار الأمني في المنطقة".

وفي 21 كانون الأول 2024، تلقى السوداني دعوة رسمية من سلطان عمان هيثم بن طارق لزيارة السلطنة، سلّمها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال زيارته إلى بغداد.وبحسب بيان لمكتب السوداني، فقد تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية وقطاع المشتقات النفطية، مع الإشارة إلى انعقاد اللجنة العراقية العُمانية المشتركة لأول مرة على مستوى وزراء الخارجية.