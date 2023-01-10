السوداني إلى ألمانيا الأسبوع المقبل: سنطرح أفكاراً لتحقيق شراكات اقتصادية

شفق نيوز/ من المقرر أن يزور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ألمانيا يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل تلبية لدعوة المستشار أولاف شولتز.

وقال السوداني، في تصريحات صحفية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "سنزور ألمانيا الأربعاء من الأسبوع المقبل تلبية لدعوة المستشار أولاف شولتز، مؤكدا سنحرص من خلال الزيارة على تعزيز آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية ومعالجة التغيرات المناخية.

وأضاف "سنناقش استثمار الغاز وتعزيز تواجد الشركات الألمانية الاستثمارية في العراق"، مبينا "سنطرح أفكاراً لتحقيق شراكات اقتصادية ليكون العراق نقطة التقاء لدول المنطقة وفقا للمصالح المشتركة للجميع".

وأشار السوداني إلى أن "العراق حريص على توفير الظروف الملائمة لعودة أي مواطن عراقي في ألمانيا أو في أي دولة أخرى"، لافتا الى أن "الأمن والاستقرار متحققان في العراق ونسعى إلى فرض سلطة القانون وتوفير ظروف العيش الكريم والعدالة الاجتماعية لعموم المواطنين".

وأكد السوداني أن "الحكومة العراقية وضعت خططاً اقتصادية تعالج البطالة وتوفر فرص العمل وتحسن الخدمات"، لافتا في ذات ة الوقت إلى أن "الحرب الروسية – الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً وأثرت على العراق بشكل واضح".

وفي الثاني من الشهر الجاري، تلقى السوداني، دعوة رسمية لزيارة ألمانيا، وذلك خلال استقباله سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى العراق مارتن ييغر، الذي سلّم السوداني دعوة رسمية من المستشار الألماني لزيارة برلين، حيث عبّر السوداني عن شكره للدعوة، ووعد بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.