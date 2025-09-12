السوداني إلى قطر لحضور قمة طارئة

شفق نيوز- بغداد

من المقرر أن يشارك رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في قمة – عربية إسلامية طارئة – في العاصمة القطرية الدوحة، يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وبحسب مصدر حكومي خاص، فإن السوداني سيشارك ممثلاً عن العراق في القمة الطارئة، التي ستناقش "تداعيات الهجوم الإسرائيلي على قطر".

ووفق المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، سيشارك في قمة الدوحة، زعامات عربية عديدة، من بينهم الرئيس السوري أحمد الشرع.

وتشير وسائل إعلامية عربية، إلى أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، سيرافق السوداني إلى الدوحة.

وكان السوداني قد أجرى، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبّر خلاله عن إدانة العراق حكومةً وشعباً للاعتداء الذي اعتبره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي.

وشنت إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي، غارة جوية على قطر استهدفت القادة السياسيين لحركة حماس، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم نجل القيادي خليل الحية، ومدير مكتبه وثلاثة مرافقين، فيما أكدت حركة حماس فشل محاولة الاغتيال.

وأدانّت قطر الهجوم واعتبرته "انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والمعايير الدولية وتهديداً خطيراً لأمن سكانها"، فيما أدانت دول عربية عدة بينها العراق، هذه العملية، كما اعتبرت واشنطن أن الهجوم أحادي الجانب ولا يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية.