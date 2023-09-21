السوداني إلى روسيا قبل نهاية العام

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الخميس، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يخطط لزيارة روسيا قبل نهاية العام الجاري.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن وزير الخارجية أن زيارة رئيس الوزراء "ستحدث هذا العام وفي الأشهر المقبلة، الآن بصدد تنظيم الزيارة".

وفي تموز الماضي، قال السفير الروسي في بغداد إلبروس كورتاشيف، إن رئيس الوزراء العراقي قبل دعوة لزيارة روسيا، لكن موعد الزيارة لم يتحدد بعد.

وأشار رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية، إلى أن مثل هذه الزيارة ستكون فرصة لمناقشة القضايا، التي تهم قيادة البلدين، بما في ذلك تلك ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية.

المصدر: نوفوستي - RT