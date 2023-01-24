السوداني إلى باريس الخميس المقبل بدعوة من ماكرون

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي يوم الثلاثاء، بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور فرنسا نهاية الأسبوع الحالي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن السوداني سيتوجه على رأس وفد وزاري الى فرنسا بزيارة رسمية يوم الخميس القادم، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس (3 تشرين الأول 2022)، مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتريك دوريل والوفد المرافق له.

وحمل الوفد رسالة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى رئيس مجلس الوزراء، تضمنت التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية والسعي الى تطوير التعاون والشراكة بين البلدين، كما تضمنت دعوة السوداني لزيارة فرنسا، وقد وعد السوداني بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.