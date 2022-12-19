السوداني إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي عراقي، بأن مجلس الوزراء العراقي سيعقد جلسته الاعتيادية اليوم الاثنين، بدلًا من غد الثلاثاء.

وبين المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن ذلك يأتي بسبب زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى الأردن غداً الثلاثاء للمشاركة في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" بنسخته الثانية.

وأضاف المصدر، أن المؤتمر يشارك به زعماء ومسؤولي دول عربية وأجنبية هي كل من: الأردن، مصر، الكويت، السعودية، الإمارات، فرنسا، قطر، عُمان، البحرين، إيران، تركيا.

وتقول وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المؤتمر سيعقد لمناقشة التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم، بمشاركة المملكة الأردنية الهاشمية ومصر والعراق وعدد من الدول المتوقع مشاركتها ومنها فرنسا.