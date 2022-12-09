السوداني لولي العهد السعودي: مستعدون لتطوير العلاقات الثنائية

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الجمعة، ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وذلك على هامش انعقاد القمّة العربية الصينية للتعاون والتنمية في الرياض وفقا لبيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء التباحث في آليات تفعيل المجلس التنسيقي العراقي السعودي، وتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات بين الجانبين.

وأكد السوداني أهمية القمة العربية الصينية في تحقيق التكامل الاقتصادي وبما يخدم مصالح شعوب المنطقة، كما أعرب سيادته عن الاستعداد لتطوير العلاقات الثنائية، خصوصا في مجال الاقتصاد والاستثمار.

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي رغبة المملكة في إدامة العلاقات مع العراق، نحو المزيد من التعاون المتبادل في شتى المجالات، بحسب البيان.