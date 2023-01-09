السوداني لوفد إيزيدي: حقوق المكونات مصانة دستورياً والحكومة تعمل على ترسيخها

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، أن حقوق المكونات مصانة دستورياً والحكومة تعمل على ترسيخها.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من المواطنين الإيزيديين بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز.

وقدّم الوفد في مستهل اللقاء الشكر إلى السوداني نيابة عن المواطنين الإيزيديين في قضاء سنجار، بعد قرار مجلس الوزراء الشهر الماضي بتمليكهم منازلهم وأراضيهم السكنية في 11 مجمعاً بصورة رسمية وتوثيق ملكيتهم، التي حالت السياسات التمييزية للنظام السابق دون تمليكها لهم منذ عام 1975.

واستمع السوداني إلى "عدد من طروحات الوفد تتعلق بشؤونهم والمتطلبات المعيشية والخدمية والأمنية في مناطقهم، وقد وجّه بمتابعتها".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "الحكومة وضعت في برنامجها الوزاري رعاية وحماية حقوق جميع المكوّنات ومنها المكون الإيزيدي العراقي، الذي تعرض لأبشع جريمة ضد الإنسانية ارتكبتها بحقهم عصابات داعش الإرهابية".

وبين أن "العراق يتميز بتنوع أطيافه ومكوناته، وهذا التنوع يمنحه قوة ويزيده ازدهاراً، ويعزز من تماسكه الاجتماعي. وأكد أن "حقوق المكونات مصانة دستورياً، وأن الحكومة تعمل على ترسيخها في برامج عمل ومشاريع خدمية تصب في خدمات أبناء المكونات، على أساس المواطنة والعدالة".