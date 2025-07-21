السوداني لوفد إيراني: نتواصل مع زعماء العالم لمنع اتساع صراع المنطقة

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس الوزراء العراقي، يوم الاثنين، التواصل مع زعماء العالم والقوى الدولية والمجتمع الدولي، من أجل تدعيم الاستقرار الإقليمي، ومنع اتساع الصراع في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني محمود نبويان والوفد المرافق له، في العاصمة بغداد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد اللقاء، استعراض الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة وتطوراتها، وأبرز المواقف إزاء الحرب الاسرائيلية الإيرانية.

وأكد رئيس الوزراء، أن العراق متمسك بموقفه الثابت والمبدئي في رفض "العدوان"، وقد قدّم الى الأمم المتحدة شكوى بهذا الشأن، لافتاً إلى استمرار الحكومة بالتواصل مع زعماء العالم والقوى الدولية والمجتمع الدولي، من أجل تدعيم الاستقرار الإقليمي، ومنع اتساع الصراع في المنطقة.

من جانبه، نقل نبويان، تحيات الرئيس الإيراني ورئيس مجلس الشورى الإيراني الى السوداني، وتثمينهما لموقف العراق من الحرب الأخيرة.

كما ثمن، المسؤول الإيراني، دور المرجعية والحكومة في رفض العدوان وإدانته، مؤكدا العمل على تنسيق المواقف من أجل استقرار المنطقة، وتحقيق تطلعات الشعوب العربية والإسلامية في التنمية المستدامة.