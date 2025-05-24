السوداني لوفد من الكونغرس: نتطلع لتطوير العلاقة مع واشنطن بـ4 مجالات

شفق نيوز/ أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم السبت، عن تطلعه لتطوير العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتنميتها في مختلف المجالات، ولاسيما في قطاعات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والثقافة.

جاء ذلك خلال استقباله السيناتورين في مجلس الشيوخ الأمريكي آنغس كينغ وجيمس لانكفورد، والوفد المرافق لهما، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد السوداني، بحسب البيان أهمية العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، والتطلع إلى تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، ولاسيما في قطاعات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والثقافة، في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي، مشيراً إلى العلاقة مع التحالف الدولي ضمن محادثات الانتقال إلى المرحلة الجديدة من التعاون الأمني في مجال المشورة وبناء القدرات للقوات الأمنية العراقية.

ونوه رئيس الوزراء، بالاستقرار الواضح في العراق، الذي انعكس على الوضع الاقتصادي والتنموي، مؤكداً أن "الحكومة اتخذت خطوات حاسمة في قطاع النفط والغاز وحققت إنجازات مهمة فيه من شأنها أن تعزز التعاون والاستثمارات مع الشركات الأميركية في هذا المجال".

كما نقل البيان، عن أعضاء الوفد أنهم "هنأوا السوداني بنجاح العراق عقد القمتين العربيتين السياسية والتنموية، وما يمكن أن يسهم به البلد في تحقيق الاستقرار الإقليمي في ضوء دوره المتصاعد بهذا المجال، كما أعربوا عن إعجابهم بالتطور الملحوظ في العراق على مستوى البناء والإعمار والتنمية، ونجاح الحكومة في مختلف الميادين، وأبدوا رغبتهم بتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات".