السوداني لوفد أمريكي: الإعلام الإسرائيلي تجاوز الحدود وأساء للمرجع السيستاني

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال استقباله اليوم الخميس، عضو مجلس النواب الأمريكي سيث مولتن، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانسكي، أن "الكيان الصهيوني" قد تمادى في تجاوزاته من خلال الإساءة للرموز والشخصيات الاعتبارية.

وأضاف السوداني، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن الإعلام الصهيوني تجاوز على شخص سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله)، مؤكداً أن هذا الأمر يمثل إساءة لمشاعر المسلمين حول العالم، بالإضافة إلى استهداف المدنيين وتخريب البنى التحتية في غزة ولبنان.

كما استنكر التصعيد المستمر، وشدد على ضرورة تدخل الدول الكبرى والمؤسسات والمنظمات الأممية لوقف العدوان على غزّة ولبنان، وكف يد الاحتلال عن عمليات القتل والتخريب الممنهجة، مطالباً بضرورة العمل على إنهاء الحرب التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في المنطقة، بعد الإعلان المشترك عن إنهاء التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، والخطوات المبذولة للانتقال إلى علاقات ثنائية في المجال الأمني وباقي المجالات.