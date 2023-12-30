السوداني لوفد مدرسي كوردستان: الحكومة ماضية بفصل ملف الرواتب عن خلافات أربيل وبغداد

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مضي الحكومة الاتحادية بفصل الرواتب عن "التعقيدات" التي تشوب الملفات المالية بين بغداد واربيل، فيما لفت الى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة رواتب موظفي الإقليم.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم السبت، ممثلين عن مدرسي ومعلمي إقليم كوردستان العراق، واستمع، خلال اللقاء، إلى عرض شامل عن أوضاع الهيئات التعليمية في محافظات الاقليم، وأهم العقبات والمشاكل التي تواجه تقديمهم للخدمة التعليمية، وأهم سبل الارتقاء بها والأوضاع الاجتماعية والمعاشية للمدرسين والمعلمين".

وأكد السوداني "مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة؛ من أجل فصل ملف الرواتب عن أي تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق"، مشيراً إلى "استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي الإقليم".

كما بين أن "الحكومة ليست بالضد من أي حراك للمطالبة بتأمين رواتب المدرسين في الإقليم وضمان استمرارها واستقرارها، وأنها تضع على رأس مساعيها أهمية الحفاظ على حقوق أبناء الشعب العراقي، في جميع محافظات البلاد، وبشكل متساوٍ".