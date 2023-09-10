السوداني لوفد سعودي: بغداد تحوّلت إلى ساحة لإيجاد الحلول والمشتركات

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، وفد مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الذي يزور العاصمة بغداد،

ويرأس الوفد الذي يزور العاصمة بغداد إبراهيم محمد القناص، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وذكر البيان أن السوداني، أكد أهمية استدامة وتعزيز العلاقات بين البلدين، على جميع الصعد والمستويات، وتوطيد الشراكات الاقتصادية والتجارية وعلاقات التبادل الثقافي.

ونقل البيان عن السوداني قوله، خلال اللقاء، إن الحكومة انتهجت، منذ مباشرتها مهامَّها، مساراً يتبنى تقوية الروابط والتكامل الإقليمي، وهو منهج يستهدف المواجهة الموحدة للتحديات والأزمات التي تمر بها المنطقة والشعوب الشقيقة والصديقة، إضافة إلى تنسيق المواقف، وبناء علاقات التقارب مع الجميع، مبيناً أنّ بغداد تحوّلت إلى ساحة لإيجاد الحلول والمشتركات، مما يسهم في استقرار المنطقة.

من جانبه، أكد الوفد السعودي، تثمين المملكة للعلاقات مع العراق على مختلف المستويات، والتطلع إلى المشاركة في المشروعات التنموية المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة في العراق، بما يرفع من مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين.