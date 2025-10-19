السوداني لهاريس: إعمار غزة بوابة لاستقرار المنطقة

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع القائم بالأعمال الأميركي لدى العراق جوشوا هاريس، يوم الأحد، العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات في المنطقة.

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن الأخير استقبل هاريس، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تعزيزها.

وأشار البيان إلى أن اللقاء بحث آخر التطورات في المنطقة، ولاسيّما الأوضاع الإنسانية في غزّة، إذ أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تثبيت جهود وقف العدوان، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن إعادة الإعمار والاستقرار في القطاع المنكوب تمثلان خطوات أساسية نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشار السوداني الى ضرورة التواصل البناء والحوار لضمان ادامة العلاقات المتطورة الأمنية والتنموية، والتزام الجانبين بتعزيز الشراكة الاستراتيجية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والحوار البنّاء، ودعم الحلول الدبلوماسية للتحديات الإقليمية، بما في ذلك العلاقات بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية الإيرانية، باعتبارها ركناً أساسياً في الاستقرار المستدام للشرق الأوسط.

من جانبه، أعرب القائم بالأعمال الأميركي عن تقديره للدور الدبلوماسي الفاعل للعراق، وإسهامه المتزايد كعامل استقرار في المنطقة، مؤكداً ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور والتعاون، ومشاركة العراق في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء النزاعات.