السوداني: لن نسمح لأي قوة داخلية أو خارجية بعرقلة عمل الحكومة

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، أن حكومته لن تسمح لأي قوة داخلية كانت أم خارجية بعرقلة عملها وتقديم الخدمات للمواطنين، فيما أشار إلى تأييد مؤسسات دولية للأسس التي وضعها العراق لإصلاح القطاع المالي.

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "مسيرتنا الحكومية اختارت بناء الثقة والوفاء بالوعود أمام الشعب، ونحن عازمون على المضي بقوة ولن نسمح لأي جهة داخلية أو خارجية بعرقلة عملنا".

وشدد "لن نسمح بتلكؤ أي مشروع أطلقته الحكومة ونعمل على إنجاز المشاريع السابقة"، لافتاً إلى أن "مصلحة العراق أولاً وأمامنا عامل كامل لإنجاز المشاريع".

وأوضح السوداني "نحترم النقد المهني والبناء ولن نلتفت إلى الأصوات الهدامة، وهناك جهات يغيضظها تقدم البلد ونجاحه".

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أوضح السوداني "مؤسسات دولية أكدت أن العراق وضع أسساً سليمة لإصلاح القطاع المالي"، مضيفاً "قطعنا خطوات مهمة في الإصلاح المالي والاقتصادي والزراعي".

وتابع "الإصلاح المالي والمصرفي الحكومي شهدت له كل المؤسسات الدولية".

وبشأن انتخابات ماجلس المحافظات، قال السوداني "أنجزنا استحقاق انتخابات مجالس المحافظات بكل مهنية، ويجب المنافسة مع الحكومات المحلية في تقديم الخدمة لا التقاطع معها".

وأضاف "ندعو المؤسسات الرقابية إلى الاستمرار في دورها الرقابي والمهني".