السوداني لنيجيرفان بارزاني: حريصون على استمرار صرف رواتب موظفي الاقليم

شفق نيوز/ اكد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني يوم السبت، حرص حكومته على استمرار صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان.

وقال السوداني خلال حديث للصحفيين رفقة رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني؛ "نحن حريصون على استمرارية أعمال صرف الرواتب لموظفي الاقليم، لما لا يتقاطع مع قرار المحكمة الاتحادية ويساهم بتأمين الراتب الذي يمثل معيشة المواطن".

وتابع أن "هذه مسؤوليتنا، الحرص على المواطن في الاقليم وبقية المحافظات، وهذا تم من خلال التعاون والمرونة المطلوبة بين حكومة الاقليم والاتحادية".

وبشان محادثاته مع رئيس الإقليم أوضح السوداني؛ أن "بقية الملفات خضعت للمناقشات بخصوص تصدير النفط وتعديلات الموازنة والعقود، المراجعة الشاملة وفق ما نص عليها قانون الموازنة الثلاثية، بحثناها بمسؤولية"، مشيرا إلى أن "هناك اجتماعاً لائتلاف إدارة الدولة سيتم فيه استضافة رئيس الاقليم".

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق من اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان اليوم، إن خلال زيارته سيجتمع رئيس إقليم كوردستان مع رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد، و رئيس مجلس الوزراء العراقي الاتحادي محمد شياع السوداني، وسيشارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي.