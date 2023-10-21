السوداني لنظيره الإسباني ولنائب وزير الخارجية الروسي: الفلسطينيون فقدوا الثقة بالمؤسسات الدولية

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لنظيره الإسباني بيدرو سانشيز، ولنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في لقاءين منفصلين؛ أن الشعب الفلسطيني فقد الثقة بالمؤسسات الدولية التي اتخذت موقف المتفرج تجاه ما يجري.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير التقى برئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، على هامش مشاركته في قمة القاهرة 2023، المنعقدة لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجرى، خلال اللقاء، التداول بشأن الأحداث الراهنة في قطاع غزة، وتدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي في قتل المدنيين واستهداف منازلهم.

وجدد السوداني موقف العراق الذي أكد فيه خطورة التصعيد المستمر في غزة، وأن ما قام به الفلسطينيون هو نتيجة طبيعية لسنوات من الحصار والاضطهاد والعدوان الذي كانت تمارسه قوات الاحتلال الصهيوني، وأدى إلى أن يفقد الشعب الفلسطيني ثقته بالمؤسسات الدولية التي كانت تقف متفرجة على خرق القوانين والقرارات الدولية.

وأكد على ضرورة فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة المحاصرين.

من جانبه، قدم سانشيز شكره للسوداني على الجهود التي يبذلها العراق في هذه الأزمة، مشدداً على أهمية استمرار الحوار والتواصل بين الجميع من أجل تحقيق السلام، ومعرباً عن استعداد بلاده دعم جهود العراق في التهدئة، خصوصاً المبادرة العراقية الرامية إلى وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وفي السياق، استقبل السوداني نائب وزير الخارجية الروسي السيد ميخائيل بوغدانوف، على هامش مشاركته في قمة القاهرة للسلام، وأكد على أهمية تكاتف جميع الجهود من أجل إيقاف الحرب الظالمة التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني، والتي أدت إلى سقوط الآلاف من الضحايا، وتهديم البيوت والمؤسسات.

وأشار إلى مبادرة العراق الخاصة بهذا الأمر والتي تستهدف إيقاف القتال وفتح الممرات لنقل المساعدات العاجلة لأهالي غزة المحاصرين.

من جانبه، نقل نائب وزير الخارجية الروسي تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس مجلس الوزراء، ثمن فيها مواقف العراق ودوره من الأزمة الحالية، معرباً عن موقف روسيا في وجوب إيقاف الحرب وإنهاء معاناة الأهالي.